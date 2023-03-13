Монахи Киево-Печерской лавры отказались выполнять предписание покинуть монастырь

Монахи Киево-Печерской лавры отказываются выполнять предписание покинуть монастырь Фото: REUTERS

Монахи Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) не будут выполнять предписание освободить здания монастыря, заявил настоятель лавры митрополит Павел.

«Мы не намерены выселяться и не будем этого делать. Мы люди, которые тут живут с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого», – сказал он в видеообращении, размещенном на YouTube-канале Киево-Печерской лавры.

По словам митрополита, некоторые монахи получают угрозы расправы.

Напомним, на прошлой недели монахи Киево-Печерской лавры получили предписание покинуть здания монастыря до 29 марта этого года. Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию госимущества, говорится в распоряжении

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года Министерство культуры Украины выдало представителям Православной церкви страны разрешение на проведение службы в Киево-Печерской лавре и отказало в продлении договора на пользование храмом представителям УПЦ.