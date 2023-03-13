Захарова призвала Совбез ООН срочно принять резолюцию о комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках»

Захарова призвала Совбез ООН принять резолюцию о комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет безопасности ООН должен срочно принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обратили внимание на информацию о том, что в ходе обследования компанией Nord Stream AG в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места взрыва был обнаружен «предмет», который не является частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства», – приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

Это обстоятельство, отметила Захарова, подчеркивает острую необходимость срочного принятия СБ ООН резолюции об учреждении соответствующей комиссии с целью расследования обстоятельств диверсии.

По словам представителя российского МИД, посол Дании заверил Москву, что власти королевства принимают все меры с учетом «аспектов безопасности и экономики», однако ограничился общими фразами. Как заявила дипломат, отказ стран Запада от конструктивной работы над проектом резолюции будет доказательством намеренно создаваемых препятствий в установлении правды об инциденте.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал позорными новые расследования западных СМИ о причастности к взрывам на газопроводах «Северного потока» некой «проукраинской группировки».