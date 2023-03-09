Лавров назвал позором новые расследования взрывов "Северных потоков"

Лавров призвал Запад не перекладывать ответственность за диверсии Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые расследования западных СМИ о причастности к взрывам на газопроводах “Северные потоки” некой “проукраинской группировки” позорными. Напомним, ранее американская газета New York Times выпустила новое расследование диверсии на газопроводах, в котором официальная позиция американских чиновников обратилась против киевского режима.

Новое расследование также прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля призвал не отвлекаться от необходимости поиска истинных виновников диверсии подобными теориями, которые он назвал второстепенными версиями.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял новое расследование, назвав его “тупой американской пропагандой”. Смехом отреагировал на это расследование и американский журналист Сеймур Херш, автор расследования о причастности к подрыву российских газопроводов американских спецслужб.