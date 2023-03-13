Глава Минэкономики Сербии призвал ввести санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия больше не может терпеть давления на нее, поэтому Белгаду необходимо ввести санкции в отношении России, считает министр экономики балканской республики Раде Баста.

«Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России. Это становится невыносимым. Я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Александара Вучича, а мы храним молчание. По этой причине я за введение санкций против России», – написал он в соцсетях.

Напомним, ранее президент Сербии заявлял, что Белград в скором времени будет вынужден ввести санкционные ограничения в отношении Москвы из-за давления со стороны западных стран. По его словам, Сербия намерена «потянуть время столько, сколько возможно». Момент введения санкционных ограничений в отношении России приближается, и данный вопрос стоит «не о месяцах», отметил политик.