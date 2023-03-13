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НовостиПолитика13 марта 2023 19:51

Глава Минэкономики Сербии призвал ввести санкции против России

Белград уже заплатил высокую цену за отказ от антироссийских санкций, заявил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минэкономики Сербии призвал ввести санкции против России

Глава Минэкономики Сербии призвал ввести санкции против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия больше не может терпеть давления на нее, поэтому Белгаду необходимо ввести санкции в отношении России, считает министр экономики балканской республики Раде Баста.

«Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России. Это становится невыносимым. Я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Александара Вучича, а мы храним молчание. По этой причине я за введение санкций против России», – написал он в соцсетях.

Напомним, ранее президент Сербии заявлял, что Белград в скором времени будет вынужден ввести санкционные ограничения в отношении Москвы из-за давления со стороны западных стран. По его словам, Сербия намерена «потянуть время столько, сколько возможно». Момент введения санкционных ограничений в отношении России приближается, и данный вопрос стоит «не о месяцах», отметил политик.