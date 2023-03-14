Подлодку с 2,6 тоннами кокаина и двумя погибшими обнаружили у берегов Колумбии Фото: REUTERS

Моряки Национальных военно-морских сил Колумбии обнаружили в Тихом океане 14-метровую подводную лодку с 2,6 тонны кокаина и двумя погибшими на борту. Об этом пишет DailyMail, уточняя, что стоимость груза на подлодке оценивают примерно в 87,5 миллиона долларов.

Сообщается, что экипаж подводной лодки состоял из четырех человек, двое из которых погибли. Предположительной причиной смерти назвали отравление ядовитыми парами во время плавания. Оставшиеся смогли выжить. Как передает издание, им оказали первую помощь, а позже передали в руки врачей.

Отмечается, что это не первая подобная находка. Власти Колумбии сообщили, что были еще две подобные субмарины, предположив, что отправкой таких «наркогрузовиков» занимается повстанческая экстремистская группировка «Революционные вооружённые силы Колумбии».

Напомним, в конце февраля этого года появилось сообщение о том, что строители в Эквадоре начали делать бетон из изъятого кокаина. Как писал сайт KP.RU, согласно данным полиции, количество изъятых в 2021 году в стране наркотиков увеличилось примерно вдвое, а на данный момент превышает объем места, доступного на 27 полицейских складах, а также превышает вместимость печей, которые используют для уничтожения запрещенных веществ.