Марочко заявил о прибытии в Константиновку десяти фур с западной амуницией для ВСУ Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в подконтрольный Киеву город Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) крупного груза с западной амуницией для украинских войск.

По его словам, на одну из перевалочных баз Константиновки прибыли десять фур с амуницией для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а объем грузов достигает 96 кубометров. Как уточнил подполковник, страна-отправитель груза не отмечена, но на всех машинах были замечены польские номерные знаки.

Марочко заявил, что пребывавшие фуры частично разгружали на склад, а частично - в военные машины, которые уезжали в сторону Часова Яра, расположенного к западу от Артемовска.

«В груз вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, БПЛА, обмундирование (раскраска мультикам), средства бронезащиты, средства связи (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодронные ружья», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ранее Марочко рассказал о том, что в украинские войска вербуют женщин с химическим и биологическим образованием, уточнив, что приоритет отдается украинкам в возрасте от 22 до 45 лет.