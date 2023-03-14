Трамп заявил, что лимиты на помощь для Украины будут зависеть от его встречи с Путиным Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь для Киева будут зависеть от его личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Трамп назвал украинский конфликт национальным стратегическим интересом Европы, а не Соединенных Штатов. «Европа должна платить», - заявил бывший глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, каковы лимиты для помощи, которую он намерен направить Киеву.

Кроме того, экс-президент США выступил против поддержки смены режима в России, указав также на то, что санкционные ограничения в отношении Москвы были не эффективны.

Напомним, ранее Трамп обвинил нынешнего президента США Джо Байдена в формировании альянса России и Китая, отметив, что президентская администрация «толкнула Москву прямо в руки Пекину».