Марочко заявил об активизации украинских диверсантов в районе Сватово и Кременной Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе Сватово и Кременной, отметив, что это происходит из-за улучшения погодных условий.

«С улучшением погодных условий на сватовско-кременском участке активизировались ДРГ противника», - приводит РИА Новости слова подполковника.

Марочко заявил, что диверсанты работают небольшими группами, в которых от пяти до восеми человек. По его словам, украинские диверсанты активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также спутниковые средства связи.

Напомним, ранее Марочко заявил, что украинские войска бросают раненых сослуживцев под Кременной, где сейчас идет наступление российских сил. По его словам, в лесах находят большое количество украинских солдат.

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