Магрегор считает, что Россия лучше Запада готова к конфликту на Украине Фото: REUTERS

У Вашингтона заканчиваются ресурсы для поддержания умирающего киевского режима, заявил в статье для The American Conservative бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он считает, что участие США в украинском конфликте только расшатывает политическую и экономическую стабильность Америки.

Бывший полковник отметил, что национальная мощь измеряется как военным, так и экономическим потенциалом. Проблемы с удовлетворением потребностей Киева военно-промышленным комплексом Америки являются, по мнению Макгрегора, тревожным сигналом для Вашингтона.

Полковник заявил, что Россия лучше Запада подготовлена к спецоперации на Украине, т.к. Кремль заручился эффективной экономической системой и политическим влиянием “глобального Юга”.

"Тот факт, что экономические санкции Запада нанесли ущерб экономике США и Европы, превратив российский рубль в одну из самых сильных валют международной системы, едва ли укрепил глобальные позиции Вашингтона", — считает Макгрегор.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, как бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор призывал президента США Джо Байдена пойти на мирное соглашение с Россией.