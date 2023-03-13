Россия готова подписать соглашение о продлении зерновой сделки только на 60 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия не против продления зерновой сделки после истечения срока ее действия, но только на 60 дней, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Российская сторона не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», – сказал замглавы МИД России журналистам.

Как отметил дипломат, консультации России и ООН в Женеве в понедельник, 13 марта, оказались непростыми. Москва при принятии решения о продлении сделки будет оценивать выполнение соглашения о разблокировании экспорта своей сельхозяйственной продукции и удобрений, подчеркнул Вершинин.

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции блокируется в связи с односторонними санкциями Запада, в то время украинская продукция реализуется в рамках зерновой сделки.

Ранее стало известно, что Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта этого года. Украина просит ООН и Запад повлиять на Россию, чтобы соглашение было продлено, однако по известным данным переговоры зашли в тупик.