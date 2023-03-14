Глава Новой Каховки сообщил о попытках украинских диверсантов пересечь Днепр и проникнуть на ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил о постоянных попытках украинских диверсионных групп переправиться на левобережье Херсонской области для того, чтобы проникнуть на территорию Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), однако, по его словам, все эти попытки пресекаются.

«Такие попытки осуществляются постоянно, очевидно, что они пресекаются немедленно. Мне даже тяжело понять, с какой целью они осуществляются, потому что эти группы немедленно уничтожаются», - сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сегодня, 14 марта, военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сказал об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) неподалеку от Сватово и Кременной. По его словам диверсанты работают небольшими группами, в которых от пяти до восьми человек.