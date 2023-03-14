Пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы из-за краха американского банка SVB Фото: REUTERS

Пенсионные фонды ряда стран, в том числе Европы и Азии, потеряли «миллионы долларов» из-за краха американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об это пишет журнал Newsweek.

«Крах банка Silicon Valley Bank привел к потере миллионов долларов пенсионными фондами по всему миру», - сообщает издание.

Как передает журнал, в обанкротившийся банк инвестировали несколько фонды Калифорнии, среди которых Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии (CalPERS) и Пенсионный фонд учителей штата Калифорния (CalSTRS), а также иностранные Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS) и пенсионный фонд Alecta из Швеции.

Сообщается, калифорнийский CalPERS инвестировал в SVB около 67 миллионов долларов, а другой фонд из Калифорнии, CalSTRS, держал в банке в акциях 11 миллионов долларов. Alecta из Швеции вложил в Silicon Valley Bank примерно 848 миллионов долларов.

Напомним, Silicon Valley Bank, который был одним из крупнейших банков в США, обанкротился всего за два дня, а через некоторое время был закрыт и Signature Bank в Нью-Йорке.