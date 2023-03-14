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НовостиПолитика14 марта 2023 10:10

Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает все больше стран Европы

На наших глазах, по мнению Лаврова, разрушается история
Сергей ЧИКОВ
По мнению Лаврова, Европу охватывает "прямой нацизм"

По мнению Лаврова, Европу охватывает "прямой нацизм"

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов заявил, что нацизм постепенно охватывает все больше и больше стран Европы. Россия видит это, заявил Лавров.

По мнению дипломата, речь идет не о неонацизме, это нацизм прямой. На наших глазах рушится история, уничтожаются святые памятники, отдающие должное не только Советским воинам, но и их союзникам, вместе с которыми мы победили в той великой войне.

Напомним, в конце 2022 года генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Против резолюции, которая призывает не допустить пересмотр истории и героизацию нацизма, выступили 50 стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию этих стран политическим лицемерием и признаком аморальности.