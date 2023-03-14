Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает все больше стран Европы

По мнению Лаврова, Европу охватывает "прямой нацизм" Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов заявил, что нацизм постепенно охватывает все больше и больше стран Европы. Россия видит это, заявил Лавров.

По мнению дипломата, речь идет не о неонацизме, это нацизм прямой. На наших глазах рушится история, уничтожаются святые памятники, отдающие должное не только Советским воинам, но и их союзникам, вместе с которыми мы победили в той великой войне.

Напомним, в конце 2022 года генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Против резолюции, которая призывает не допустить пересмотр истории и героизацию нацизма, выступили 50 стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию этих стран политическим лицемерием и признаком аморальности.