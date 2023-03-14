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НовостиПолитика14 марта 2023 10:22

Песков назвал решение о продлении зерновой сделки жестом доброй воли со стороны России

По словам представитель Кремля, генсеку ООН «не удалось пробить глухую стену»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков назвал решение о продлении зерновой сделки жестом доброй воли со стороны России

Песков назвал решение о продлении зерновой сделки жестом доброй воли со стороны России

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение о продлении зерновой сделки жестом доброй воли со стороны Москвы, уточнив, что документ был продлен не на 120, а на 60 дней, поскольку вторая часть данной сделки так и не была выполнена.

Представитель Кремля также отметил усилия Организации Объединенных Наций (ООН) , однако, по его словам, генсеку организации Антониу Гутерришу «не удалось пробить глухую стену».

«В целом сделка не может стоять на одной ноге. Это своего рода жест доброй воли со стороны РФ в надежде, что по прошествии продолжительного времени все взятые обязательства сторон будут выполнены», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, сегодня, 14 марта, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней, а также сообщил о подтверждении ее пакетного характера.