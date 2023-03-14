Украинские СМИ заявили о взрывах в Одесской области 14 марта 2023 года Фото: REUTERS

Украинские средства массовой информации сообщают о взрывах в Одесской области во вторник, 14 марта,

«Еще один взрыв в Одесской области», - передает украинское издание «Думская» в своем Telegram-канале.

Украинские СМИ сообщили, что речь может идти о работе противовоздушной обороны (ПВО).

«Звуки взрывов продолжаются», - передает интернет-издание «Страна.ua».

Напомним, днем ранее, 13 марта, украинские СМИ заявили о взрывах в Сумской области Украины, уточняя, что в момент взрывов в области была объявлена воздушная тревога. Незадолго до этого, с ночи на четверг, 9 марта, украинские власти заявили о нескольких взрывов, которые прогремели в Киеве, на окраинах Днепропетровска, в Сумской и Винницкой областях. Позже в Министерстве обороны РФ объявили о совершенных ударах возмездия, которые стали ответом на теракт в Брянской области.