Американский миллиардер Кен Гриффин заявил о «разрушающемся на глазах» капитализме США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский миллиардер и основатель фонда Citadel Кен Гриффин, комментируя принимаемые правительством США меры по спасению банка Silikon Valley, заявил о том, что выстроенный за прошедшие десятилетия капитализм Штатов «разрушается на глазах». Об этом пишет газета Financial Times.

По мнению предпринимателя, формально, США является капиталистической экономикой, и она стремительно разрушается прямо сейчас. Таким был его ответ на то, что американские власти решили спасти вкладчиков Silikon Valley. Гриффин считает, что это грубейшее нарушение финансовой дисциплины.

Миллиардер уверяет, что банкротство одного из крупнейших банков США стало бы отличным уроком морального риска, и в то же время убытки вкладчиков не стали бы катастрофическими. Это научило бы многих игроков куда грамотнее распоряжаться рисками.

Ранее KP.RU сообщал о том, что банкротство банка Silikon Valley вышло на государственный уровень. Президент США Джо Байден лично обсудил вопросы выхода из ситуации с губернатором Калифорнии.