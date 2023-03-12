Байден обсудил банкротство банка Silicon Valley с губернатором Калифорнии

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден провел телефонный разговор с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом по теме банкротства банка Silicon Valley. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Политики поговорили о том, какие усилия следует приложить для разрешения сложившейся ситуации.

"Президент и губернатор обсудили ситуацию с банком в Silicon Valley и усилия по ее разрешению", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, регулирующие органы штата Калифорния приняли решение о закрытии обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в Соединенных Штатах после финансового кризиса 2008 года.

После этого миллиардер, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что рассматривает перспективы покупки Silikon Valley. Так бизнесмен ответил на комментарий одного из пользователей Twitter, который предложил заняться приобретением активов кредитной организации.