Стивен Сигал считает себя на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский актер, спецпредставитель Министерства иностранных дел РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал сказал о том, что является на сто процентов русофилом, а также на миллион процентов русским. Такое заявление артист сделал во вторник, 14 марта, во время учредительного конгресса Международного движения русофилов.

«Мой отец был русским, и я фактически вырос в русской семье, моя мать также была интегрирована в русскую культуру … Я могу сказать, что я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», - сказал он, отметив, что «вырос в русской культуре», а также «с любовью к России».

Сигал также выразил уверенность, что движение русофилов в итоге будет по-настоящему глобальным.

Напомним, Сигал несколько лет назад получил российский паспорт, а в прошлом году он заявил о том, что никогда не откажется от гражданства России.