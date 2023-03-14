Александру Розенбауму провели успешную операцию в Красноярске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красноярские врачи провели певцу Александру Розенбауму успешную операцию, сообщил глава Красноярского края Александр Усс.

«Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП. Ему вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Усса, музыкант находится в хорошем настроении и полон оптимизма. Розенбаум поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает, добавил глава Красноярского края.

Напомним, народный артист России был госпитализирован после концерта в Красноярске. Причиной стали жалобы артиста на боли в ноге.

Врачи в ходе обследования обнаружили у артиста тромб, и приняли решение провести экстренную операцию. Розенбаум в ближайшее время останется под наблюдением медиков отделения сосудистой хирургии.