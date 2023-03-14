Премьер Польши Моравецкий допустил передачу Украине истребителей МиГ-29 в течение четырех-шести недель Фото: Олег Укладов

Власти Польши могут передать истребители МиГ-29 Украине в течение ближайших четырех-шести недель, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Это может наступить в течение ближайших четырех-шести недель», – сказал политик, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, ранее Моравецкий говорил, что Польша передаст Украине истребители F-16 только при координации с НАТО. Условия передачи боевых самолетов будут аналогичными в «контексте МиГов», переданных ранее, отметил он.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил об отказе в поставках Украине истребителей F-16. Он сказал, что Варшава не станет передавать Киеву истребители, так как этот привело бы к снижению собственного военного потенциала Польши.

Между тем поставку истребителей Украине допустил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.