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НовостиПолитика14 марта 2023 12:44

Премьер Польши Моравецкий допустил передачу Украине истребителей МиГ-29 в течение четырех-шести недель

Истребители F-16 Варшава готова передать только при координации с НАТО
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Польши Моравецкий допустил передачу Украине истребителей МиГ-29 в течение четырех-шести недель

Премьер Польши Моравецкий допустил передачу Украине истребителей МиГ-29 в течение четырех-шести недель

Фото: Олег Укладов

Власти Польши могут передать истребители МиГ-29 Украине в течение ближайших четырех-шести недель, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Это может наступить в течение ближайших четырех-шести недель», – сказал политик, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, ранее Моравецкий говорил, что Польша передаст Украине истребители F-16 только при координации с НАТО. Условия передачи боевых самолетов будут аналогичными в «контексте МиГов», переданных ранее, отметил он.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил об отказе в поставках Украине истребителей F-16. Он сказал, что Варшава не станет передавать Киеву истребители, так как этот привело бы к снижению собственного военного потенциала Польши.

Между тем поставку истребителей Украине допустил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.