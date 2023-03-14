Командир “Ахмата” Алаудинов предрек полное истощение ВСУ в случае контрнаступления

Российские войска готовятся к отражению контрнаступления ВСУ Фото: Александр КОЦ

Планируемое Киевом весеннее контрнаступление приведет армию Украины к полной потере ресурсов для дальнейшего противостояния России. Об этом заявил командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов в эфире телеканала “Россия 1”.

По словам Алаудинова, НАТО говорит несколько ударных группировок ВСУ для контрнаступления. Командир рассказал, что российские военные готовятся к отражению этой атаки. Он уверен, что наступающие группировки ВСУ будут планомерно размыты и уничтожены. После этого, считает Алаудинов, Киеву вряд ли останется что противопоставить нашим войскам.

По мнению Алаудинова, после разгрома этих группировок НАТО попытается отправить на передовую польские подразделения и бойцов других государств, находящихся в непосредственной близости от нас. Сама же Украина после этого наступления полностью растеряет свой ресурс.

Напомним, схожее мнение высказывал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он считает, что если Вооруженным силам Украины отдадут приказ перейти в наступление в Запорожской области, то киевский режим, скорее всего, ждет крах, а украинскую армию – разгром.