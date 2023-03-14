Путин считает, что Россия значительно повысила свой экономический суверенитет

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия за прошедший год значительно повысила свой экономический суверенитет, несмотря на планы Запада разрушить страну, считает президент РФ Владимир Путин.

«Важнейший результат 2022 года в чем заключается: мы кратно повысили наш экономический суверенитет. Расчет был, что обрушится финансовая система, люди выйдут на улицу, Россия будет раскачена изнутри и рухнет. Этого не произошло», – заявил глава государства в ходе поездки в Улан-Удэ.

По словам российского лидера, основы стабильности РФ оказались прочными вопреки оценкам стран Запада.

Как писал сайт KP.RU, президент России в своем послании Федеральному Собранию заявил, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем ожидал Запад. ВВП страны в 2022 году, согласно последним прогнозам, снизился на 2,1%, однако ранее предрекали обвал, отметил глава государства.

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