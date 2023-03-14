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НовостиПолитика14 марта 2023 13:28

Путин считает, что Россия значительно повысила свой экономический суверенитет

Расчет Запада на обрушение РФ не оправдался, заявил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Россия за прошедший год значительно повысила свой экономический суверенитет, несмотря на планы Запада разрушить страну, считает президент РФ Владимир Путин.

«Важнейший результат 2022 года в чем заключается: мы кратно повысили наш экономический суверенитет. Расчет был, что обрушится финансовая система, люди выйдут на улицу, Россия будет раскачена изнутри и рухнет. Этого не произошло», – заявил глава государства в ходе поездки в Улан-Удэ.

По словам российского лидера, основы стабильности РФ оказались прочными вопреки оценкам стран Запада.

Как писал сайт KP.RU, президент России в своем послании Федеральному Собранию заявил, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем ожидал Запад. ВВП страны в 2022 году, согласно последним прогнозам, снизился на 2,1%, однако ранее предрекали обвал, отметил глава государства.

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