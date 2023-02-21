Путин сообщил, что экономика России оказалась гораздо прочнее, чем ожидал Запад

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем ожидал Запад, напомнив о том, что ВВП в России в 2022 году, согласно последним прогнозам, снизился на 2,1%, однако ранее предрекали обвал.

«По итогам 2022 года ВВП снизился. Вчера вышла эта информация и правильно. Нам предрекали 20-25%, 10%. ВВП снизился в 2022 на 2,1%. Это - самые свежие данные. Еще в феврале-марте прошлого года предрекали обвал», - заявил глава государства.

Напомним, согласно исследованию Международного Валютного Фонда, по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира. Как писал сайт KP.RU, если в 2021 году наша страна занимала 11-е место в данном рейтинге, то в прошлом году поднялась на 9-е место. Позже российский лидер заявил, что показатели ВВП России за 2022 год должны превзойти предварительные расчеты профильных ведомств.

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