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НовостиПолитика14 марта 2023 13:37

Минпромторг подготовил для Минобороны перечень приоритетных профессий для отсрочки от службы

Путин сообщил, что Минпромторг подготовил перечень приоритетных профессий для отсрочки от службы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин сообщил, что Минпромторг подготовил перечень приоритетных профессий для отсрочки от службы. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин сообщил, что Минпромторг подготовил перечень приоритетных профессий для отсрочки от службы. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министерство промышленности и торговли России подготовило для Минобороны РФ перечень приоритетных профессий, по которым возможна отсрочка от призыва в Вооруженные силы, сообщил президент Владимир Путин в ходе визита в Улан-Удэ.

«Нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. Здесь Минпромторг подготовил соответствующий список направлений и профессий, которые нужны – он передан в Министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, сейчас многие оборонные предприятия работают в три смены, и на них не хватает специалистов. В кадровой политике президент призвал реализовать несколько задач, в том числе достижения привлекательного уровня зарплат и решения жилищного вопроса.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Путин заявил, что ключевая задача предприятий ОПК – обеспечение подразделений и передовых частей всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки.

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