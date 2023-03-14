Минпромторг подготовил для Минобороны перечень приоритетных профессий для отсрочки от службы

Путин сообщил, что Минпромторг подготовил перечень приоритетных профессий для отсрочки от службы. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министерство промышленности и торговли России подготовило для Минобороны РФ перечень приоритетных профессий, по которым возможна отсрочка от призыва в Вооруженные силы, сообщил президент Владимир Путин в ходе визита в Улан-Удэ.

«Нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. Здесь Минпромторг подготовил соответствующий список направлений и профессий, которые нужны – он передан в Министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, сейчас многие оборонные предприятия работают в три смены, и на них не хватает специалистов. В кадровой политике президент призвал реализовать несколько задач, в том числе достижения привлекательного уровня зарплат и решения жилищного вопроса.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Путин заявил, что ключевая задача предприятий ОПК – обеспечение подразделений и передовых частей всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки.

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