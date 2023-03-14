Путин: Мы боремся за наших людей, в отличие от стремящихся растащить нас по кусочкам западных политиков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 14 марта 2023 года, президент Российской Федерации Владимир Путин дал свою оценку мотивам всех сторон нынешнего геополитического конфликта. Глава государства заявил, что западные политики обеспокоены исключительно улучшением своего положения и политическими выгодами.

Как отметил президент, в отличие от лидеров западных государств, Россия борется за собственных людей, проживающих на попавшие в затяжной конфликт территориях. А ввиду всех обстоятельств, санкций и общего отношения к России, выстроенного на Западе за последнее время, то это борьба не только за людей, но и за само существование России как государства.

Путин заявил, что задача противника - растащить Россию по кусочкам, и чтобы приблизить стабильный мир, необходимо показать оппонентам единство и силу русского общества. Только в этом случае, уверен президент, можно будет добиться победы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин заявил о значительном росте экономического суверенитета России, вопреки козням коллективного Запада.

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