Путин заявил, что нынешние международные проблемы начались после развала СССР Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, беседуя с сотрудниками Улан-Удэнского авиазавода во время посещения этого предприятия, заявил о том, что все современные проблемы мировой политики берут своё начало ещё с распада Советского Союза. Мироустройство было создано странами-победительницами во Второй Мировой войне - СССР и США, а затем оно развалилось.

Путин отметил, что геополитические интересы западных политиков оказались для них ценнее, чем даже противоречивое отношение к советской идеологии. Глава государства признался, что для него, как и для многих людей его поколения и чуть моложе, казалось, что после развала СССР исчезли все точки несоприкосновения с Западом, и проблемы канут в лету, оставив только плодотворное сотрудничество. Однако оказалось, что это не так.

Также глава государства упомянул, что ещё с самого момента распада Советского Союза западные партнёры начали пытаться дестабилизировать ситуацию, усугублять и без того беспокойную обстановку в обществе, подключая пятую колонну и направляя в страны СНГ множество террористов.

Ранее KP.RU сообщал о том, как Владимир Путин охарактеризовал мотивы сторон в нынешнем геополитическом конфликте России и коллективного Запада.