Врио главы Запорожья Балицкий заявил о подготовке ВСУ к активизации наступления в конце марта Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины готовятся к активизации наступления на линии соприкосновения, которое планируется после 20 марта, заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы знаем, что в районе 20-х чисел противник готовит активные действия. Какие они будут – действенная атака или ложные действия, или отвлекающий маневр, – мы пока не знаем», – сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее врио главы Запорожской сообщил, что ВСУ создали 40-тысячную группировку около поселка городского типа Пришиб, который контролируется официальным Киевом. По его словам, российские военные создали глубоко эшелонированную линию обороны в Запорожской области и готовы к отражению вероятного контрнаступления противника.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Вооруженные Силы Украины планируют контрнаступление через два месяца. Вместе с тем Киев по-прежнему заявляет о необходимости поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм.