Путин заявил, что Россия должна проявить консолидацию для приближения победы, фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о том, что для достижения стабильности и мира стране необходимо проявить консолидированность, объёдиниться ради общего блага и победы. Об этом глава государства сообщил во время визита на Улан-Удэнский авиазавод.

Как отметил Путин, сейчас Россия оказалась втянута в интриги западных политиков, озабоченных улучшением своего геополитического положения. Россия же борется за своих людей, а в связи с западными планами о раздроблении великой страны на части - и вовсе за само существование РФ как государства.

В таких условиях, чтобы вернуть мирное небо над головой и спокойную жизнь, россиянам нужно сплотиться. Ведь, как считает Путин, когда запад увидит силу российского общества, он отступится от своих деструктивных планов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин назвал историческую дату, с которой начались все проблемы в современной геополитике. По мнению главы государства, это случилось сразу после развала Советского Союза.