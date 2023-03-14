Небензя заявил, что ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать в расследовании подрывов «Северных потоков»

ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать с Россией в расследовании подрывов «Северных потоков» Фото: REUTERS

Германия, Дания и Швеция отвергли предложение России сотрудничать в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Власти Дании, Германии и Швеции отвергли без удовлетворительных объяснений предложения о сотрудничестве по установлению исполнителей атак на трубопроводы, которые предложила Российская Федерация. Швеция, в частности, заявила, что ее компетентные органы «не заинтересованы в установлении совместной следственной группы в данном конкретном деле», – говорится в письме дипломат генсеку ООН Антониу Гуттеришу.

По словам Небензи, Россия запрашивала у ФРГ, Дании и Швеции информацию и юридическую поддержку по расследованию подрывов трубопроводов, однако призывы правительства РФ относительно участия представителей российских компетентных исполнительных властей и «Газпрома» не получили убедительных ответов. Как отметил постпред, новая информация о диверсиях подтверждает необходимость международного расследования, которое должно вестись под эгидой ООН.

Как писал сайт KP.RU, накануне представитель МИД России Мария Захарова призвала Совбез ООН срочно принять резолюцию о комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках». Информация об обнаружении в Дании недалеко от места диверсии предмета, похожий на элемент взрывчатки, подчеркивает необходимость формирования такой комиссии, считает дипломат.