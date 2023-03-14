Маргарита Симоньян раскритиковала премьер-министра Армении Пашиняна за слова о запрете на въезд в страну, фото: соцсети

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала Russia Today, жёстко ответила премьер-министру Армении Николу Пашиняну, прокомментировав его инициативу о запрете на въезд в страну за неуважение к властям.

«Какое неуважение? Неуважение еще надо заслужить», — обратилась Маргарита к Пашиняну через пост в соцсетях.

По мнению главреда крупных российских СМИ, Пашинян предал свой народ, и известен своей ненавистью к России. Именно за такое мнение Симоньян больше не пускают в Армению, хотя высказывала она его ещё в 2022 году. Впрочем, журналистку это не волнует - она так или иначе не планировала посещать Республику.

Напомним, ранее 14 марта 2023 года Никол Пашинян признал, что въезд в страну для Маргариты Симоньян, а также для основателя холдинга «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова, закрыт. Этот факт долгое время скрывался.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 13 марта президент России Владимир Путин созванивался с Николом Пашиняном, чтобы обсудить проблему Нагорного Карабаха.