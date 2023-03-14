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НовостиПолитика14 марта 2023 18:22

Госдеп США планирует связаться с Россией из-за инцидента с беспилотником Reaper над Черным морем

Ведомство намерено прямо заявить об обеспокоенности Вашингтона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Госдеп США планирует связаться с Россией из-за инцидента с беспилотником Reaper над Черным морем

Госдеп США планирует связаться с Россией из-за инцидента с беспилотником Reaper над Черным морем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов обеспокоены инцидентом с разведывательным беспилотником Reaper над акваторией Черного моря и намерены связаться с Россией, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Госдепартамент намерен связаться с российскими официальными лицами и прямо заявить о нашей обеспокоенности по поводу этого инцидента», – сказал он в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что над Черным морем произошел инцидент с дроном MQ-9 Reaper американского производства, в результате чего операторам пришлось сажать беспилотник в международных водах.

Утверждается, что два российских истребителя Су-27 совершили перехват дрона, при этом несколько раз перед столкновением экипажи самолетов «сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом».