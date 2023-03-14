Российские истребители не применяли вооружение против американского беспилотника, замеченного у берегов Крыма

Российские истребители не применяли вооружение против американского беспилотника у берегов Крыма Фото: архив "КП"

Российские истребители, поднятые в воздух для идентификации беспилотника, замеченного над Черным морем в районе Крыма, не применяли против него вооружение. Об этом заявило Министерство обороны России.

«Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – говорится в комментарии в Telegram-канале ведомства.

После того, как в воздух поднялись российские истребители, беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, объяснили в министерстве. Как уточнили в Минобороны, американский дрон MQ-9 был замечен у берегов Крымского полуострова утром 14 марта, при этом он осуществлял полет с выключенными транспондерами и нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что над Черным морем произошел инцидент с дроном MQ-9 Reaper американского производства, в результате чего операторам пришлось сажать беспилотник в международных водах.

Утверждается, что два российских истребителя Су-27 совершили перехват дрона, при этом несколько раз перед столкновением экипажи самолетов «сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом».

Напомним, американский разведывательный беспилотник Reaper неоднократно летал у берегов Крыма. Дроны с авиабаз НАТО в Италии и Греции постоянно осуществляют наблюдение за российским побережьем Черного моря.