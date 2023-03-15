7,5 миллионов за съемочный день: Озвучены гонорары российских актеров

7,5 миллиона за съемочный день: Озвучены гонорары российских актеров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сложился стереотип, что актеры живут на порядок скромнее эстрадников. Однако эксперты в беседе с KP.RU развенчали этот устоявшийся миф.

«Гонорары у киноактеров сейчас приличные. Например, Алексей Серебряков получает за смену (12-часовой рабочий день) около 700 тысяч рублей», - рассказала KP.RU промоутер Алина Красная.

Она уточнила, что у Данилы Козловского гонорар еще внушительнее - более миллиона рублей за смену.

Как пояснил продюсер Евгений Морозов, «режиссеры заинтересованы в раскрученных лицах, от этого напрямую зависит успех кино или сериала. Давно известно: не важно, хороший сценарий или плохой, в итоге победит тот, у которого в титрах будут стоять звездные имена».

Возьмем как пример Олега Меньшикова. Его гонорар пока никто так и не побил. 100 тысяч долларов (более 7,5 млн рублей) за 12-часовую смену - такие деньги получает Меньшиков на правах кинолегенды.

«Дмитрий Нагиев, у него гонорар - 1,5 млн за смену. Плюс ко всему зарабатывает на рекламе», - продолжил Морозов.

Продюсер отметил, что не отстает от Нагиева и Сергей Бурунов. Его примерные расценки - 1 млн 200 тыс. рублей за день. Самый кассовый актер, за которого люди голосуют рублем, покупают билеты на все его фильмы.

Полный список актеров и их гонорары читайте на KP.RU.

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Опубликованы миллионные гонорары самых успешных российских актеров (подробности)