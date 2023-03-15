Херш заявил, что США могут вмешаться в украинский конфликт при перспективе поражения Киева Фото: REUTERS

Вашингтон рассматривает возможность прямого вмешательства в украинский конфликт в случае появления перспектив поражения Киева. Такое заявление сделал американский журналист Сеймур Херш.

«Мне говорят, игра будет такая - "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян", что не обманет мир. Это мы противостоим россиянам», - заявил американский журналист.

Херш обратился к американским властям с призывом не ввязываться в боевые действия, напомнив про разгром войсками СССР гитлеровских сил под Сталинградом. Публицист также усомнился в том, что Вашингтону действительно нужна «драка с Россией».

«Мы, возможно, просто обманываем сами себя относительно происходящего там, относительно того, какими будут результаты», - заявил он, отметив, что на данный момент Москва даже не применяла свои ключевые силы в специальной военной операции на Украине.

Напомним, накануне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские дроны собирают данные, которые Украина использует для ударов по России.