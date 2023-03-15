Песков заявил, что публикация деклараций Путина и чиновников Кремля необязательна

Песков заявил, что публикация деклараций о доходах Путина и чиновников Кремля необязательна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин, а также чиновники Кремля подадут декларации о своих доходах в срок до 1 апреля 2023 года, однако публикация данных документов необязательна. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», - приводит ТАСС ответ пресс-секретаря главы государства на вопрос о том, будет ли российский президент в текущем году публиковать свою декларацию.

Комментируя уточняющий вопрос о том, есть ли в Кремле единая позиция по поводу публикаций деклараций, пресс-секретарь президента ответил отрицательно. «Главное декларацию подать, а публикация - это вторично», - добавил он.

Напомним, в конце декабря 2022 года российский президент подписал указ, согласно которому декларации чиновников о доходах, а также других сведениях об их имуществе не будут публиковаться на сайтах ведомств или в СМИ во время проведения специальной военной операции.