Получение российского гражданства собираются упростить для ряда стран Фото: Александр Подгорчук

Поправкой в закон «О гражданстве» собираются восстановить право для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии, которые проживают на российской территории, на упрощенное получение гражданства России. Об этом сказано в пояснении к поправке, которую внес первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Документ находится в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что в версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такой право предусматривается через указ президента России. Затулин заявил, что данная поправка восстанавливает право на упрощенное гражданство для граждан, которые уже имеют вид на жительство в России.

«В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что этой категории граждан можно будет дать право на гражданство через указ президента. Но зачем ждать указа? Если действующий закон это право им дает, почему новый закон его отнимает?» - отмечает парламентарий в пояснительной записке.

Сообщается, что срок проживания в стране для права получения гражданства, согласно новой версии поправки, могут сократить с трех лет до одного года. В другой поправке отмечается и возможность упрощенного гражданства для членов семей, состоящих в браке с гражданином или гражданкой РФ.

Напомним, ранее был утвержден указ об упрощенном получении российского гражданства иностранцами, проходящими службу в российских войсках по контракту. Как писал сайт KP.RU, контракт должен быть заключен на срок не менее одного года