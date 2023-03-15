Власти КНР заявили, что даже в сложной ситуации будут создавать условия для бизнеса России и других стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин намерен создавать благоприятные возможности для российских компаний и других стран, даже несмотря на сложную международную обстановку. Такое заявление в среду, 15 марта, сделал официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

«Китай будет развиваться, следуя по пути открытости. В ходе этого процесса мы будем на взаимовыгодной основе создавать новые благоприятные возможности для развития всех стран», - заявил представитель статистического управления.

По словам Фу Линхуэй, китайский рынок имеет огромный потенциал. Как он отметил, Китаю необходимо осуществить структурные изменения в вопросе предложения для того, чтобы повысить качество экономического развития.

«КНР добилась глубокой интеграции в глобальную экономику», - заявил он, добавив, что Пекин собирается стимулировать развитие свободной торговли.

Напомним, ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой сформировал альянс России и Китая.