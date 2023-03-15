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НовостиЭкономика15 марта 2023 6:46

Немецкий энергоконцерн E.ON полностью списал свою долю в «Северном потоке»

Концерн заявляет об условиях «повышенной неопределенности»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Немецкий энергоконцерн E.ON полностью списал свою долю в «Северном потоке»

Немецкий энергоконцерн E.ON полностью списал свою долю в «Северном потоке»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON принял решение полностью списать свою долю в размере 15,5% в операторе газопровода «Северный поток» - компании Nord Stream AG после повреждений газопровода. Об этом было сказано в годовом отчете компании.

«В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока - 1" эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года», - сказано в документе компания, которая оценивает снижение в 1,2 млрд евро по сравнению с 31 декабря 2021 года.

Напомним, в конце февраля этого года другая немецкая энергетическая компания, Wintershall Dea, также заявила о полном списании своей доли в операторе «Северного потока» после повреждений трубопровода. Как писал сайт KP.RU, размер доли также составлял 15,5%.