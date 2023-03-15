Путин опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2 в Улан-Удэ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода протестировал тренажер, который предназначен для пилотов вертолета Ми-171А2.

Тестовый «полет» российский лидер провел с инструктором, после чего глава государства сел в кабину за штурвал пилота, а тренажер сымитировал взлет вертолета, а также полет над городом, после чего посадку. На экране тренажера можно было увидеть взлетную полосу, а также была представлена и панорама города.

Путин также совершил несколько маневров, опробовав режимы полета днем и ночью.

Ми-171А2 является новейшей многоцелевой моделью вертолета тяжелого класса.

Напомним, Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ во вторник, 14 марта. Как писал сайт KP.RU, в рамках визита не только посещение авиазавода, но и совещание о развитии городов Дальнего Востока.