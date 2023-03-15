Советник Пушилина заявили о попытках ВСУ покинуть Артемовск по проселочным дорогам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разрозненные части Вооруженных сил Украины (ВСУ) стараются отступать из Артемовска по проселочным дорогам. Такое заявление сделал советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Периодически из Артемовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ. Ввиду того, что дороги контролируются, они пытаются отступать проселочными дорогами или полями, через лесопосадки», в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы ДНР.

По его словам, техника украинских войск не может пройти из-за грязи и весенней распутицы, из-за чего солдаты ВСУ откупают пешком, а также несут серьезные потери, в то время как их техника становится легкой мишенью, добавил Гагин.

Напомним, сегодня, 15 марта, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о том, что офицеры ВСУ, которые на сегодняшний день находятся под Артемовском, готовят материалы для дискредитации российских войск.