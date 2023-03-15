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НовостиПолитика15 марта 2023 9:43

В правительстве Польши сообщили о скорой передаче Украине истребителей МиГ-29 группой стран

В Варшаве не уточнили, от каких государств Киев получит боевые самолеты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В правительстве Польши сообщили о скорой передаче Украине истребителей МиГ-29 группой стран

В правительстве Польши сообщили о скорой передаче Украине истребителей МиГ-29 группой стран

Фото: Олег Укладов

Украина получит истребители МиГ-29 от нескольких стран в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

«Эти решения принимаются в группе нескольких государств. Мы уже имеем ясные декларации, какие это будут страны, но договорились, что такие решения они объявят в соответствующие сроки и в рамках соответствующих процедур», – сказал он на брифинге.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что Варшава может передать истребители МиГ-29 Киеву в течение ближайших четырех-шести недель.

Ранее польский премьер говорил, что Варшава передаст Украине истребители F-16 только при координации с НАТО. Условия передачи боевых самолетов будут аналогичными в «контексте МиГов», переданных ранее, отметил он.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил об отказе в поставках Украине истребителей F-16.