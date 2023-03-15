Пять человек погибли во время наводнений в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять человек стали жертвами наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман. Об этом сообщил телеканал Tvnet, уточнив о наличии сообщения о пропавших без вести

«Есть сообщения о пропавших без вести, но мы не можем их подтвердить», - сообщил телеканалу Tvnet мэр муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидин Беязгюль.

Ранее телеканал Haberturk сообщается о том, что наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа вызвал проливной дождь, в результате чего была затоплена больница, а также приостановлены занятия в школах.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7. Разрушения тогда, среди прочего, были в провинциях Шанлыурфа и Адыяман. Согласно последним данным, жертвами стали более 48,4 тысячи человек.