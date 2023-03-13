Глава МВД Турции сообщил о гибели более 6,6 тысячи иностранцев из-за землетрясений Фото: REUTERS

Более 6,6 тысячи иностранных граждан, преимущественно сирийцев, стали жертвами разрушительных землетрясений в Турции. Такое заявление в понедельник, 13 марта, сделал министр иностранных дел республики Сулейман Сойлу, уточнив, что общее число погибших превысило 48,4 тысячи.

«На данный момент известно о 48 448 погибших. Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6 660 человек. В основном это наши сирийские братья и сестры», - заявил глава ведомства в ходе пресс-конференции.

Сойлу сообщил о планах турецких властей установить контейнерные городки в регионах, в которых смогут разместиться свыше 115,5 тысячи семей.

Напомним, два разрушительных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 произошли на юго-востоке Турции6 февраля 2023 года. Сейсмологи предупредили, что этот регион будет еще испытывать подземные толчки, и через пару дней зарегистрировал сразу несколько землетрясений, магнитуда которых была около 5.