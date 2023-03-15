Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Кировской области

Сообщается, что, предположительно, мужчина стреляет по карете скорой помощи, а также сотрудникам Министерства внутренних дел. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже в доме в Вятских полянах Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов, уточнив, что пострадавших нет, а правоохранительные органы оцепили территорию.

«Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья», - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Соколова, люди сообщают, что стреляющий мужчина, 16 лет не пил, но развязался. «Организм среагировал неадекватно», - отметил губернатор, уточнив, что других людей в квартире нет, а ситуация находится под контролем.

Как передает «Известия», местные жители сообщают, что мужчина уже несколько раз выстрелил из ружья, а людей просят не выходить на улицу. Сообщается, что, предположительно, мужчина стреляет по карете скорой помощи, а также сотрудникам Министерства внутренних дел.

Напомним, на прошлой неделе, 10 марта, три человека получили ранения при перестрелке в центре Баку.