Продажи китайского седана Kaiyi E5 стартуют в России на этой неделе

Фото: kaiyiglobal.com

На этой неделе стартуют продажи китайского седана Kaiyi E5, который собирается на заводе «Автоторе» в Калиниграде. Об этом сказано в заявлении автомобильного дилера «Рольф».

«Компания "Рольф" стала официальным дилером китайского бренда Kaiyi в Москве … Первая модель, которая поступит в продажу на этой неделе, - спортивный седан Kaiyi E5», - сказано в заявлении, где напоминают, что производство было запущено на заводе в Калининграде в конце января этого года.

Уточнятся, что автомобиль появится на российском рынке в нескольких комплектациях. Также напоминают, что премьера этого городского автомобиля, оснащенного турбированным двигателем объемом 1,5 литра, на мировом рынке прошла в конце 2021 года.

Напомним, пару дней назад, 13 марта, Минпромторг РФ включил автомобили 12 марок в перечень товаров для параллельного импорта, а с мая 2022 года в данный список уже было включено свыше 30 автомобильных марок.