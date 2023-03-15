Группа украинских диверсантов уничтожена в Запорожской области. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции в среду, 15 марта 2023 года.

В уничтожении украинских диверсантов задействовали российские войска.

"В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале марта переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве. В результате российского удара склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.

Туда прислали британских инструкторов, которые должны были украинцев, как пользоваться подводными беспилотниками. В дальнейшем они планировали атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе.