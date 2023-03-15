CNN: Инцидент с беспилотникои МQ-9 в Черном море способен изменить в США мнение о помощи Украине

В США считают, что инцидент с беспилотникои МQ-9 может изменить мнение американцеы о помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инцидент с падением беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море может изменить в Соединенных Штатах мнение о необходимости помощи Украине, считают американские СМИ.

Как сообщает телеканал CNN, бывший президент США Дональд Трамп и возможный кандидат на пост главы Белого от Республиканской партии Рон Десантис дали понять, что помощь Киеву окажется под угрозой, если они придут к власти. После инцидента с американским дроном аргумент Десантиса о том, что поддержка Украины не является приоритетом национальной безопасности США, может получить еще больше сторонников, отмечается в сообщении.

Телеканал подчеркивает, что падение беспилотника стало еще одним шагом к «сценарию, которого все боялись».

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России прокомментировало инцидент с разведывательным беспилотником США над Черным морем. Как заявили в ведомстве, дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.

С целью идентификации беспилотника в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, объяснили в Минобороны.