Российский силы взяли под контроль населенный пункт Зализнянское Фото: Минобороны РФ

Российский силы в среду, 15 марта, взяли под контроль населенный пункт Зализнянское. Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин, отметив, что окружение Артемовска расширяется.

«Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута. Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское», - приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 15 марта, советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гаги заявил о попытках разронянных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть Артемовск по проселочным дорогам. По его словам, техника украинской армии никак не может пройти там из-за грязи, а также весенней распутицы, что приводит к том, что солдаты ВСУ идут пешком, а также несут серьезные потери.