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НовостиПолитика15 марта 2023 10:26

Российский силы взяли под контроль населенный пункт Зализнянское

Отмечается, что окружение Артемовска расширяется
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российский силы взяли под контроль населенный пункт Зализнянское

Российский силы взяли под контроль населенный пункт Зализнянское

Фото: Минобороны РФ

Российский силы в среду, 15 марта, взяли под контроль населенный пункт Зализнянское. Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин, отметив, что окружение Артемовска расширяется.

«Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута. Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское», - приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 15 марта, советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гаги заявил о попытках разронянных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть Артемовск по проселочным дорогам. По его словам, техника украинской армии никак не может пройти там из-за грязи, а также весенней распутицы, что приводит к том, что солдаты ВСУ идут пешком, а также несут серьезные потери.