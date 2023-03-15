Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили три склада боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая Донецкой народной республики уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ», – сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, за прошедшие сутки на Донецком направлении российскими войсками были уничтожены до 160 украинских военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля Вооруженных сил Украины. Кроме того, украинские войска потеряли самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган» и артиллерийскую систему М777, добавил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Запорожья, а также поразили пункты управления 111 бригады территориальной обороны и 25 воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины в ДНР.