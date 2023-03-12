Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Запорожья Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск в районе Запорожья, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия «Укрэнергочермет», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево Донецкой народной республики российскими войсками были поражены пункты управления 111 бригады территориальной обороны и 25 воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.

Напомним, на этой неделе ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР. Там же российские войска поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а в Запорожской области Воздушно-космические войска РФ сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС РФ поразили штаб мотопехотной бригады ВСУ у населенного пункта Мемрик в ДНР.